За кілька днів до смерті музикант встиг закінчити новий альбом.

Не стало відомого британського музиканта та продюсера Дейва Болла, який здобув значну популярність у складі дуету Soft Cell. Артисту було 66 років.

Як повідомляє The Guardian, Болл помер 22 жовтня у своєму лондонському будинку уві сні. Однак, причина смерті не розкривається.

На смерть музиканта відреагував його партнер по гурту Soft Cell Марк Алмонд, віддавши йому шану:

"Він був дивовижно блискучим музичним генієм… Дякую, Дейве, за те, що ти був неоціненною частиною мого життя, і за музику, яку ти мені дав. Я б не був там, де я є, без тебе".

Дейв Болл та Марк Алмонд заснували синті-поп-дует Soft Cell у 1978 році. Найбільшого розквіту гурт зазнав у 1980-х. Тоді їм приніс популярність кавер на трек "Tainted Love", який став хітом номер 1 у 17 країнах, зокрема й у рідній для Soft Cell Великій Британії.

Колектив багато разів розпадався, але нещодавно знову зібрався у культовому складі. Лише за кілька днів до смерті Болл разом з напарником завершив новий альбом Danceteria, названий на честь легендарного нічного клубу в Нью-Йорку, який музиканти відвідували на піку своєї слави.

"Дейв був у такому чудовому емоційному стані. Він був зосереджений і такий задоволений новим альбомом, який ми завершили лише кілька днів тому. Це так сумно, адже 2026 рік мав стати для нього таким піднесеним роком. Мене трохи заспокоює той факт, що він почув готовий альбом і відчув, що це чудова робота", - зазначив Алмонд.

