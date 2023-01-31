Український гурт The Hardkiss випустив кліп на пісню "Маяк", який був знятий під час блекауту. Однак деякі кадри були зроблені під час їхнього благодійного туру.
У кліпі можна побачити і той самий маяк, на честь якого названа пісня. Хоч артисти не розсекретили, де знайшли його, користувачі мережі все ж вирахували, що цей маяк знаходиться на півострові Гібралтар.
За словами фронтвумен гурту Юлії Саніної, це дуже енергійний кліп про надію, яку ніколи не можна втрачати.
"Ми взяли з собою на гастролі камеру і знімали найяскравіші моменти. У цей темний час концерти і зустрічі зі слухачами надавали нам силу і підтримку, надихали на роботу, нову музику. Захотілося запам'ятати і зафіксувати цей емоційний стан. Кліп ми присвятили нашим слухачам, які стали для нас опорою і тим же маяком", – сказала Саніна.
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