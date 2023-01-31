Як розповіла Юлія Саніна, пісня присвячена надії, яку не можна втрачати.

Український гурт The Hardkiss випустив кліп на пісню "Маяк", який був знятий під час блекауту. Однак деякі кадри були зроблені під час їхнього благодійного туру.

У кліпі можна побачити і той самий маяк, на честь якого названа пісня. Хоч артисти не розсекретили, де знайшли його, користувачі мережі все ж вирахували, що цей маяк знаходиться на півострові Гібралтар.

За словами фронтвумен гурту Юлії Саніної, це дуже енергійний кліп про надію, яку ніколи не можна втрачати.

"Ми взяли з собою на гастролі камеру і знімали найяскравіші моменти. У цей темний час концерти і зустрічі зі слухачами надавали нам силу і підтримку, надихали на роботу, нову музику. Захотілося запам'ятати і зафіксувати цей емоційний стан. Кліп ми присвятили нашим слухачам, які стали для нас опорою і тим же маяком", – сказала Саніна.

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