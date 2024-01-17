Чоловік дивується поведінці деяких українських слухачів.

Коментарі навколо пісні "GLASSS" учасника Нацвідбору на "Євробачення-2024", гурту NAHABA, не вщухають. Нещодавно їх звинуватили у плагіаті композиції, яка нібито схожа за звучанням на пісню "Нас не догонят" російського гурту t.a.T.u.

Днями музикант Дмитро Шуров вирішив прокоментувати цю ситуацію для Telegram-каналу "Культурна Прачечна".

"Євробачення - конкурс популярної пісні, а в кожному сучасному хіті є знайомі речі, які ми вже раніше чули - у атмосфері пісні, мелодіях, бітах, прийомах продакшну - все це є невід’ємною частиною хіта, і в тому числі від цього трек одразу резонує з масовою аудиторією. Це можна сказати майже про кожну конкурсну пісню. Трьохнотна мелодія буде завжди схожа на іншу трьохнотну і це не обов’язково робить її плагіатом", - розповів Шуров.

Чоловік не розуміє, чому саме з російським контентом порівняли пісню "GLASSS".

"А взагалі я здивований такою шаленою популярністю серед українців дуету t.a.T.u., пік яких був у 2001 році, і тим, що тільки ця асоціація виникає, коли вони чують жіночий вокал, пропущений через автотюн та дісторшн" , - обурився Дмитро.

Він також додав, що підтримує гурт NAHABA і порівняв їх з іншими відомими закордоними зірками.

"Для мене NAHABA - продовжувачі лінії Crystal Castle та Prodigy, але вони роблять це по-своєму, зі своєю власною енергетикою і баченням, які слухач або любить або ні", - наголосив музикант.

Нагадаємо, гурт NAHABA відповів на хейт стосовно плагіату. Вони зазначили, що надихаються зовсім іншими відомими виконавцями та не мають нічого спільного з російськими піснями.

До речі, Нацвідбір на "Євробачення-2024" відбудеться 3 лютого. Всі 11 учасників вже презентували свої композиції.

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