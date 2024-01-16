Колектив показав, які виконавці їх надихають.

Український гурт NAHABA, який став фіналістом Нацвідбору на Євробачення-2024, вперше відповів на звинувачення у плагіаті їхньої конкурсної пісні "GLASSS", яка нібито схожа на композицію "Нас не догонят" російської групи t.a.T.u.

Учасники дуету Оля та Андрій наголосили, що їм прикро за те, що люди так думають.

"Насправді дуже шкода, що досі так багато українців тримають в голові російський контент. Насправді дуже сумно, що один російський гурт в даному стилі може перекрити просто сотні різних проєктів в даному жанрі у всьому світі", - сказали музиканти.

Також учасники гурту NAHABA продемонстрували, які саме артисти їх надихають.

"Ми хочемо з вами поділитися піснями, якими ми надихались не при написанні цієї пісні, а в цілому. Хочемо поділитися з вами тим, що ми слухаємо, що ми любимо", - додали вони.

У переліку плейлиста музикантів іноземні зірки, зокрема дует You Love Her, гурт Kap Bambino, дует Crystal Castles, виконавець FRXZN, співак SARCOMA HORROR, артист Banshee та інші.

Нагадаємо, Нацвідбір на "Євробачення-2024" відбудеться 3 лютого. Всі 11 учасників вже презентували свої композиції.

А нещодавно стало відомо, що у додатку "Дія" розпочалося голосування за журі Нацвідбору. Серед претендентів: музичний експерт Олександр Варениця, співак Андрій Данилко, переможниця Євробачення-2016 Джамала, продюсерка Олена Коляденко, лідерка гурту Go_A Катерина Павленко, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець, музичний продюсер Євген Тріплов, композитор Євген Хмара та теле- і радіоведучий Павло Шилько.

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