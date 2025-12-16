Документальний фільм Мстислава Чернова має назву "2000 метрів до Андріївки".

"Оскар" оголосив короткий список номінантів у 12 категоріях для майбутньої 98-ї церемонії, повідомляє Variety.

Видання зазначає, що члени різних відділень Академії кінематографічних мистецтв і наук взяли участь у попередньому голосуванні в декількох категоріях, включаючи короткометражний анімаційний фільм, повнометражний документальний фільм, короткометражний документальний фільм, міжнародний повнометражний фільм, короткометражний ігровий фільм, грим і зачіски, оригінальну музику, оригінальну пісню, звук і візуальні ефекти.

Зокрема, в категорії "Документальний фільм" вказано стрічку Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки".

Відео дня

Відомо, що остаточних номінантів на кінопремію "Оскар" оголосять 22 січня 2026 року, а церемонія нагородження переможців запланована на 15 березня наступного року.

Примітно, що попередня робота Чернова "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар 2024" в категорії найкращий документальний фільм.

Суспільне Культура повідомило, що фільм "2000 метрів до Андріївки" створили в партнерстві між Associated Press та Frontline (PBS). Прем'єра стрічки відбулася 25 листопада на американському каналі PBS — суспільному мовнику в США.

В Україні прем'єра стрічки пройшла на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA. Також фільм можна було побачити в кінотеатрах та на стримінгу "Київстар ТБ".

Документальний фільм розповідає про звільнення села Андріївки під Бахмутом ЗСУ та, безпосередньо, Третьою окремою штурмовою бригадою. Їх супроводжує журналіст. Зйомки фільму розпочалися в вересні 2023 року, робота тривала майже півтора року.

Окрім Мстислава Чернова над стрічкою працювали продюсерки Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат, а також фотограф Олександр Бабенко. Відомо, що музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Ґреммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").

Інші новини зі світу кіно

Раніше УНІАН повідомляв, що оголошено повний список номінантів на премію "Золотий глобус-2026". Церемонія нагородження переможців відбудеться 11 січня 2026 року.

Також ми писали, що щорічна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила переможців за 2025 рік. Найкращим фільмом визнано стрічку "Ти-космос" режисера Павла Острікова.

Вас також можуть зацікавити новини: