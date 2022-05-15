Також у концерті взяв участь лідер ТНМК - Фагот.

У Харкові 14 травня 2022 року пройшов волонтерський рок-концерт під назвою "Музика опору".

Одним з організаторів виступив український письменник і музикант Сергій Жадан, родом з Харкова.

Крім його власного гурту "Жадан і собаки", в концерті взяли участь лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, гуртТНМК на чолі з Олегом Михайлютою (він же Фагот), гурт "Нумер 482", фронтмен і засновник гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк та інші. Також у концерті брали участь військові та волонтери.

Фотокореспондент УНІАН також побував на заході.

Як повідомляв УНІАН, раніше Святослав Вакарчук виступив на Чорнобильській АЕС і закликав врятувати людей з "Азовсталі" в Маріуполі.

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