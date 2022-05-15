У Харкові 14 травня 2022 року пройшов волонтерський рок-концерт під назвою "Музика опору".
Одним з організаторів виступив український письменник і музикант Сергій Жадан, родом з Харкова.
Крім його власного гурту "Жадан і собаки", в концерті взяли участь лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, гуртТНМК на чолі з Олегом Михайлютою (він же Фагот), гурт "Нумер 482", фронтмен і засновник гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк та інші. Також у концерті брали участь військові та волонтери.
Фотокореспондент УНІАН також побував на заході.
Як повідомляв УНІАН, раніше Святослав Вакарчук виступив на Чорнобильській АЕС і закликав врятувати людей з "Азовсталі" в Маріуполі.
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