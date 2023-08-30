Нова версія пісні дуже сподобалася шанувальникам.

Популярний молодий музикант SHUMEI переклав на українську мову легендарну пісню Тіни Кароль "Выше облаков", яку наживо виконав на її концерті в Києві.

Раніше приспів пісні звучав так: "Выше облаков, мы с тобой начнем сначала. И сказать "Люблю" жизни всей нам будет мало". А зараз він звучить так: "Вище хмар злечу, щоб почати все спочатку. Я тебе люблю все життя і до останку".

Як повідомляє ТСН, Кароль під час концерту зізналася, що давно стежить за творчістю Олега Шумея, тому вирішила підтримати його і запросити на свій виступ. Він заспівав не тільки "Вище хмар" в новій інтерпретації, а й записану раніше зі Златою Огнєвіч пісню "Буревіями".

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Глядачі захоплено відреагували на появу SHUMEI і на нову версію хіта "Вище хмар". Варто відзначити, що ця пісня особлива для Кароль, адже вона пов'язана з її покійним чоловіком.

Нагадаємо, багато років тому Кароль дізналася про смерть чоловіка за кілька хвилин до виходу на сцену. Тоді вона все ж виступила і заспівала ту саму пісню - "Выше облаков". Під час виконання вона сильно розплакалася.

До слова, Тіна Кароль зворушилася і на концерті в Києві. Вона не змогла стримати емоцій від теплого прийому глядачів.

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