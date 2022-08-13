У ролику використані кадри з комедії "Москаль-чарівник" 1995 року з молодою Русланою Писанкою у головній ролі.

Українська співачка Jerry Heil випустила колоритний кліп на пісню "Кохайтеся чорнобриві", в основі якої – знаменитий вірш легендарного Тараса Шевченка "Катерина".

Ролик виконавиця опублікувала на YouTube-каналі.

У кліпі Jerry використовувала кадри з відеозвернень президента України Володимира Зеленського та з комедійної стрічки "Москаль-чарівник" 1995 року з молодою Русланою Писанкою у головній ролі.

За словами співачки, ця відеоробота – заклик цінувати своїх геніїв і талантів за життя.

"Все було ідеально: горда постать незалежної української жінки, дурник-москаль – ніби візуальна трансляція заповіту Шевченка. А через кілька тижнів з початку підготовки ми дізналися про трагедію – Руслани Писанки не стало", – зазначила Jerry Heil.

Співачка додала, що Руслана Писанка зробила чимало для українського кіно і нагадала, що зовсім скоро вийде картина "Демони" з Писанкою у головній ролі.

Нагадаємо, серце Руслани Писанки зупинилося 19 липня. Як пізніше повідомив її чоловік, вона боролася з онкологією. Шоста хіміотерапія не дала результатів – стан зірки тільки погіршувався.

Як розповіла Ольга Сумська, Писанку кремували. Її збиралися поховати на Байковому кладовищі.