Музиканти закликали росіян не брати повістки, а світову спільноту - покарати Путіна.

Російська група Pussy Riot випустила антивоєнну пісню, в якій засудила путінський режим. У треку під назвою "Мамо, не дивись телевізор" музиканти назвали уряд РФ терористичним режимом.

На YouTube-каналі групи також з'явилася заява. У ній Pussy Riot закликає росіян не брати повістки і не вірити кремлівській пропаганді.

"Ця пісня - наша заява проти війни, яку Путін розпочав в Україні. 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабний військовий наступ на Україну. Російські бомби і ракети руйнували українські будинки, школи, лікарні, руйнували міста і знищували життя. Ми вважаємо, що режим Путіна - це терористичний режим, а сам Путін, його чиновники, генерали і пропагандисти - військові злочинці. В основу приспіву покладені слова полоненого російського солдата-строковика, який в телефонній розмові з матір'ю сказав: "Мама, тут немає нацистів, не дивись телевізор", - зазначив панк-гурт.

У пісні згадується Маріуполь, "послання" для російського військового корабля і відкрито йдеться про злочини Путіна. "Z - значить свастика", - заспівали Pussy Riot.

"Росія продовжує військову агресію на території України з 2014 року, коли російські війська анексували Крим і почали окупацію Донбасу. З тих пір кожен день Україні доводиться боротися за право на життя і за свободу, боротися за забезпечення свого суверенітету. Всі ці роки міжнародна спільнота шукала компроміси і вела справи з Росією, одночасно спонсоруючи жорстоку війну Путіна. Кремль отримує мільярди євро від продажу нафти і газу і кожен день ці гроші перетворюються в українську кров", - додали музиканти.

Також вони закликали світову спільноту ввести ембарго на купівлю російської нафти і газу, заборонити країні-агресору купувати зброю. Крім цього, музиканти виступають за арешт рахунків і майна російських чиновників і говорять про необхідність міжнародного трибуналу для суду над Путіним і його посібниками.

Пісні про війну РФ проти України

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Потап довів до сліз піснею про розділені через війну сім'ї. Артист підкреслив - новою піснею закликає кожного слухача вірити в нашу беззастережну перемогу, яка обов'язково настане.

А співачка Злата Огневич засмутила українців піснею про загиблого на війні коханого. Вона випустила дуже чуттєву пісню, яка буквально бере за душу. Крім цього, зовсім недавно Позитив у новому пророчому кліпі показав могилу Путіна.

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