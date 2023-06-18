На форумі Reddit у чоловіків запитали, як би вони діяли, якби їм пропонували 10 тисяч доларів, але натомість потрібно було б за 60 секунд змусити дівчину піти з побачення.

На форумі Reddit запитали: "Уявіть, що ви отримаєте 10 тисяч доларів, якщо змусите дівчину відмовитися від побачення менш, ніж за хвилину. Що ви зробите?"

Варіанти були дуже різноманітними. Один з користувачів написав: "Скажу, що ми могли б відразу перейти до сексу, і ми можемо піти до мене. Але скажу їй, щоб мовчала, тому що моя мама спить на дивані, а в мотель ми не потрапимо, оскільки він не пускає відвідувачів після 8 вечора".

Ще кілька коментаторів запропонували взяти маму з собою прямо на побачення - тоді ніяка дівчина більше хвилини не протриматися.

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"Попросіть маму познайомити вас, тому що ви занадто сором'язливі. Уникайте зорового контакту, смійтеся", "Запитайте її, чи є у неї молодша сестра", "Скажіть: "Боже, ти така схожа на мого тата!", "Покажи їй фотографії колишньої, а потім почни порівнювати і протиставляти", "З'явися з дружиною", - пишуть коментатори.

Один з користувачів запропонував безпрограшний варіант: "Одразу скажи їй, що хочеш зайнятися сексом втрьох з нею і її найкращою подругою. У кращому випадку отримаєш 10 тисяч доларів, а якщо ні - секс утрьох".

Раніше УНІАН писав, що чоловік вдарив дружину по голові. Вона не знала, що робити, але в мережі допомогли.

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