За словами продюсера Євробачення, він хотів показати нові історії, а Руслана вже отримала свій "зірковий час" у минулому.

Продюсер цьогорічного Євробачення Герман Нєнов пояснив, чому Руслана не виступала у фіналі конкурсу. Він вважає, що у минулому співачка вже отримувала свій "найжирніший" ефірний час.

"Руслана - легенда Євробачення... Але Руслана - той артист який мав найбільшу можливість показувати Україну і себе як артиста, і свою творчість, в минулих роках на Євробаченні. Руслана була представлена широко в 2005-му як переможниця, в неї був опенінг, вона була також спецкором... Плюс, у 2017-му в Руслани був в принципі найжирніший шматок ефіру, тому що це інтервал-акт в гранд-фіналі. Якщо ми згадаємо, наприклад, 2016-й рік, то в цьому інтервалі виступав Джастін Тімберлейк", - розповів Нєнов для YouTube-каналу "Євробачення Україна".

За словами продюсера, цього року він хотів показати Європі нових артистів та нові риси України. Тому він обрав інших зірок. Нєнов детально пояснив, чому його вибір був саме таким.

"Це повинна була бути чесна історія, тобто якщо ми говоримо, наприклад, про номер з Alyosha. Там історія біженців, історія вимушених переселенців. Ну не може вийти артист чи артистка та просто проспівати цю пісню, якщо є інший артист, для якого це просто капець. Alyosha вийшла і вона прокричала свій біль, тому що її чоловік сьогодні в ЗСУ, вона дійсно вимушено емігрувала в Сполучені Штати з дітьми, вона реально простояла в чергах на кордонах, вона розповідала мені ці історії", - зазначив продюсер.

Також він розповів, чому на Євробаченні виступила Марія Яремчук. Її номер розчулив глядачів, тому що вона показала чуттєву історію. І навіть ті, хто не розумів слова пісні, усе одно плакали.

"Єврофани, взагалі європейці, вони дуже симпатичні, тобто вони дуже чіпляються, і європейські ЗМІ також, за оцей фактаж. Тобто факт того, що представниця України на Євробаченні Марія Яремчук заспівала пісню свого батька, потрапив в ЗМІ, обговорювався єврофанами, що це дуже символічно", - додав Нєнов.

Продюсер додав, що завдяки виступу OTOY іноземні ЗМІ написали про Азов, про Маріуполь, про "Азовсталь". Цей номер нагадав усім європейцям про трагедію, видання розповідали про це читачам. Тому стратегія спрацювала, зазначив Нєнов.

"Бо коли писали про брата OTOY, який загинув і не вийшов з "Азовсталі", світ ще раз згадав про цю трагедію", - пояснив продюсер.

Скандал навколо Руслани та Євробачення - з чого все почалося

У квітні стало відомо, що Руслану не запросили на фінал Євробачення, хоча інших зірок, таких як Кароль, Сердючка та інші, запросили. Сама співачка реагувала на скандал словами про те, що від неї мало що залежить.

Згодом стало відомо, що Руслана усе ж поїхала до Ліверпуля. Там вона давала концерти, проте під час фіналу її на сцені Євробачення не побачили.

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