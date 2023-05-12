Стало відомо, де і коли пройде дитяче Євробачення-2023. Так, організатори повідомили, що відбудеться конкурс у Ніцці 26 листопада цього року. Він пройде під гаслом "Герої".
"Французька телекомпанія France Télévisions представила гасло і ключові дати Дитячого Євробачення-2023. Конкурс відбудеться 26 листопада о 17:00 в місті Ніцці", - сказано в повідомленні компанії "Суспільне".
Організатори обрали саме таке гасло, пояснюючи, що діти, які беруть участь у конкурсі та співають про важливі для всього світу теми, - це справжні герої завтрашнього дня.
"Деякі серйозні теми, наприклад тема екології, були присутні в багатьох піснях минулого року, а діти - це справжні герої завтрашнього дня, і саме вони приймають рішення. Так що ми хотіли дозволити їм розширити свої можливості", - заявив пресі директор відділу розваг France Télévisions Олександр Редде.
Тим часом в Ліверпулі зараз проходить Євробачення-2023 - 11 травня відбувся другий півфінал. Вже озвучено список країн-представниць, які у фіналі 13 травня боротимуться за першість.
Також на сцену вийде український гурт TVORCHI. Варто відзначити, що попри те, що захід проходить у Великій Британії, він наповнений українськими мотивами. Там виступають українські артисти в якості запрошених гостей, оформлення сцени і навіть костюми учасників перегукуються з кольорами прапора України.