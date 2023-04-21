Чарльз III відвідає наймасштабніший пісенний конкурс.

Король Великої Британії Чарльз III відвідає пісенний конкурс "Євробачення" в Ліверпулі, де виконає важливу місію. Він повинен включити світло на сцені, що означає повну готовність зустрічати гостей.

Так, Чарльз III відвідає M&S Bank Arena разом зі своєю дружиною Каміллою. Там він зустрінеться з організаторами конкурсу, ведучими, учасницею від Великої Британії Мей Мюллер і однією з ведучих конкурсу, українською співачкою Юлією Саніною.

Варто відзначити, що включення світла - це важливий момент у підготовці до конкурсу. Тому що саме в цей день стане відомо, який вигляд матиме сцена. Крім того, цього року конкурс присвячений Україні.

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Коли відбудеться Євробачення-2023

Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий - 11 травня, а фінал - 13 травня. Українська група Tvorchi виступить відразу у фіналі, оскільки в минулому році на конкурсі перемогла саме наша країна.

Крім того, на відкритті виступить гурт Kalush Orchestra, який у 2022 році здобув перемогу з піснею Stefania. Також на конкурсі виступить співачка Alyosha.

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