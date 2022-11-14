Сергій Соловйов присвятив свій виступ батькові, який пережив російський полон.

Учасник вокального проекту "Голос країни-12" Сергій Соловйов присвятив свій виступ батькові. Виявляється, що чоловік з початку повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь і навіть пережив полон.

У проекті електрик Сергій розповів, що його батька вже звільнили, тому він перебуває вдома. Однак історія з його попаданням в полон вибила Соловйова з коллеї. Він з жахом згадує день, коли дізнався цю страшну новину:

"Його нещодавно обміняли з полону, і він нарешті повернувся додому. Ми не розуміли, де він перебває і не знали, що з ним відбувається. Того дня, коли мені зателефонували і сказали, що його обміняли, я запам'ятаю на все життя. Це розірвало мене на шматки. Свій виступ я хочу присвятити батькові і всім захисникам України, які зараз захищають наш край. Слава Україні!".

Зазначимо, Сергій Соловйов виконав композицію Ton Groen і Niels Hermes – You. Завдяки своєму таланту і потужному виконанню пісні він потрапив у фінал проекту "Голос країни-12".

Нагадаємо, раніше учасниця "Голосу країни-12" Аліє Хаджабадінова зворушила історією, як була змушена залишити Крим.

Вас також можуть зацікавити новини: