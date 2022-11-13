Співачка важко переживала цей період, втім вона впоралася з усіма проблемами.

Фіналістка 12 сезону пісенного проекту "Голос країни", кримська татарка Аліє Хаджабадінова розповіла, що залишила Крим у 2015 році, а до цього майже рік жила в окупації.

В інтерв'ю УНІАН Аліє зізналася, що їй було вкрай важко залишати свій будинок, рідних, друзів, проте їй все ж довелося ухвалити таке рішення.

"В той період ми всі чекали, що скоро окупація скінчиться, і це все не насправді. Але, коли вже зрозуміли, що це надовго, довелося ухвалювати рішення їхати. В мене тоді все співпало. Були зміни в особистому житті, і я все ж таки вирішила, що потрібно їхати. Спочатку поїхала в Харків до сестри, а потім разом із нею в Київ", - розповіла Хаджабадінова.

Вона додала, що життя поза рідним будинком починала важко, але згодом зі всім впоралася.

"Ми опинилися вдвох з сестрою наодинці з великим містом, не маючи нічого. Невеличка валіза речей, одна подушка з ковдрою на двох, і велика купа запитань і проблем. А що ж далі? Перші три дні ми жили у знайомої дівчини з Криму, шукали роботу і житло. Ми підтримували одна одну і було не так страшно. Згодом кожна знайшла роботу, ми жили в одній квартирі на Сирці. А потім приютили до себе ще й песика, який доречі також був з Криму", - додала співачка.

Дівчина зізналася, що прийшла на "Голос країни" популяризувати кримськотатарську музику, щоб культура її народу не була забута.

Нагадаємо, раніше внучка воїна УПА довела до сліз історією своєї родини на шоу "Голос країни-12".

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