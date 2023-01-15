Алекс Топольський згадав про свої почуття до Саші Мудрої.

Головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський згадав про свої почуття до Саші Мудрої - учасниці, яку він у фіналі відпустив додому. Як зізнався чоловік, у нього до Саші були пристрасні почуття.

Топольський розповів, що перед фінальною церемонією троянд прислухався до слів своєї мами, яка поспілкувалася з дівчатами. Як додав "холостяк", його матері імпонували обидві учасниці, але з Катею Лозовицькою та бачила більш перспективні стосунки для свого сина.

"Мамі імпонували обидві дівчини. Але вона припустила, що з Катею велика ймовірність створити довгострокові стосунки, культивуючи сімейні цінності. Я радий, що тут наші думки зійшлися", - пояснив Топольський.

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Як додав Алекс, він обрав саме Катю Лозовицьку, тому що вона, на його погляд, більше підходить для створення сім'ї.

Попри це, головний герой продовжує думати про дівчину, яку у фіналі відпустив додому. Як зізнався Топольський, йому було складно прощатися з Сашею Мудрою.

"Мені, безумовно, було складно прощатися з Сашею, тому що нас об'єднує неймовірна історія і стільки всього спільного. До неї теж зароджувалися почуття. Але ці почуття, швидше за все, були більш пристрасні, а не романтичні", - прокоментував бізнесмен.

"Холостяк-12": цікаве про сезон

Практично відразу після прем'єри даний сезон стали активно обговорювати в пресі. Виною тому вибула учасниця Анастасія Кузьмицька, яка поскаржилася на "пекельні" умови зйомок, а також на провокації з боку психологів проекту.

"Монтаж і озвучка - це приголомшлива штука, завдяки якій вони дуже грамотно показували те, що було задумано. А ось сумним було ставлення самого холостяка, ставлення ведучого, відсутність сну. Мені особисто не дали поспати навіть години перед зйомками... Холостяк говорив дівчатам такі речі, які буквально травмували їх. Після проекту дівчатам потрібна була підтримка справжнього психолога і терапія, щоб відійти від того, що відбувається. Але, на жаль, цього ніхто не покаже", - розповіла Кузьмицька.

Також актриса Вікторія Варлей розкритикувала редакторів шоу за те, як вони спотворюють дійсність під час монтажу.

"9 епізод повне розчарування. СТБ звільніть тих ідіотів, які монтують проект "Холостяк"! Як можна було вирізати мою суперечку з Гришею, і подати моє обурення як образу на дівчинку Катю... Як можна було вирізати, що я розповідала про сім'ю і дітей? І реальні причини, чому я пішла, це не увійшло в монтаж, тому що, як це так, що вже третя дівчина йде за власним бажанням", - написала у своєму блозі Варлей.

Нагадаємо, учасниці "Холостяка" розкритикували каблучку, яку Топольський подарував переможниці.

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