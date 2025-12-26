Він назвав атмосферу між ними "дитячою".

Головний герой 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк" у останньому випуску попрощався з 26-річною моделлю з Хмельницького Іриною Пономаренко.

У 10 серії вони мали індивідуальне побачення в будинку, де розмовляли та обіймалися на дивані. Попри їхню історію на проєкті, під час спілкування між Тарасом та Ірочкою виникали незручні та напружені паузи. Актор залишився невдоволеним тим, що дівчина не захотіла так швидко зближуватися з ним - він назвав атмосферу між ними "дитячим вайбиком".

Після побачень з усіма фіналістками "холостяк" виніс троянди для Надін Головчук та Насті Половінкіної, але для Ірочки квітки не залишилося. Цимбалюк сказав дівчині, що вона йому дуже сподобалася, але їхні стосунки ніби "застрягли на одному рівні". Після цього засмучена дівчина сіла в автівку та залишила проєкт.

Нагадаємо, останній випуск романтичного реаліті "Холостяк" в етері просто зараз. Після короткої церемонії троянд Тарас Цимбалюк повідомив дівчатам, що вони їдуть до Львова.

Нагадаємо, саме в цій серії актор має визначитися та обрати одну дівчину - Надін чи Анастасію. Шоу давно вже зняли, тож вибір "холостяка" весь цей час тримають у секреті.

