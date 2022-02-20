Учасниця шоу, яка ледь не змусила Вакарчука залишити шоу, - 22-річна самоучка Дар’я Забєліна.

У 5 випуску шоу "Голос країни" зірковий тренер Святослав Вакарчук сказав, що може залишити проект. Він пообіцяв піти на такий крок, якщо до нього в команду не піде одна з учасниць.

Йдеться про 22-річну Дар’ю Забєліну, яка вразила майже всіх суддів шоу, до неї розвернулися одразу три крісла - Полякової, Дорофєєвої та Вакарчука. Всі тренери кликали дівчину, яка виконала пісню Тіни Кароль "Твої гріхи", у свою команду.

До найболіснішого прийому вдався соліст "Океану Ельзи": "Якщо ви до мене не підете, то я, мабуть, піду з проекту".

Почутим від Святослава були вражені як глядачі "Голосу країни", так і судді й сама учасниця шоу Забєліна. Та все склалося добре для Вакарчука - Дар’я обрала саме його команду.

Дар’я Забєліна на шоу "Голос країни" з піснею "Твої гріхи": відео

Нагадаємо, у другому ефірі "сліпих прослуховувань" шоу Святослав Вакарчук розплакався через учасника з унікальним голосом Романа Меліша.

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