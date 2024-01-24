Він каже, що кожен фіналіст Нацвідбору має шанс стати відомим артистом.

Офіційний коментатор Міжнародного музичного конкурсу Євробачення Тімур Мірошниченко в ексклюзивному інтерв’ю для сайту 1+1 прокоментував, чим відрізняється цьогорічний Нацвідбір від минулих років. Головна відмінність – це склад учасників.

"Омолодження складу фіналістів без суперзірок. Можна лише трьох назвати знаними артистами – MELOVIN, alyona alyona та Jerry Heil. Всі інші – це нове покоління музикантів, яке проявило себе за останні два роки. Мене це дуже тішить. Впевнений, всі, хто опинився в фіналі Нацвідбору, стануть великими зірками в майбутньому, тому що все роблять правильно. Дуже талановиті. Вони всі заслуговують бути почутими у Європі", - каже ведучий.

Також Тімур Мірошниченко прокоментував скандали навколо ймовірного плагіату пісень деяких учасників Нацвідбору:

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"Для Євробачення це стандартна історія, причому не тільки для України. Кожного року когось з учасників звинувачують у плагіаті. Дійсно, є такі пісні у цьогорічних фіналістів, які чуєш і тобі здається, ніби ти вже це десь колись чув. Але, як не крути, всі пісні проходять перевірку Європейської мовної спілки і якщо там буде плагіат, ці пісні не будуть допущені. Якщо ці композиції зараз є в фіналі, значить, вони пройшли перевірку і не порушують жодних правил".

Скандали навколо Нацвідбору

Гурт NAHABA звинуватили у плагіаті на пісню російської групи "Тату". Учасники дуету Оля та Андрій наголосили, що їм прикро за те, що люди так думають та сказали, що надихалися геть іншою музикою.

Також глядачі засумнівалися у чесності YAKTAK. В його конкурсній пісні почули мелодію співачки MANY. Як пояснив співак, він законно придбав семпл, але ніякого плагіату немає.

Пісню для Нацвідбору Джеррі Хейл та Альони Альони теж захейтили в мережі. Слухачі зазначають, що до постаті мати Терези, про яку співається у пісні, є багато питань. За їхніми словами, у біографії матері Терези є сумнівні факти і оспівувати її у пісні - це неприпустимо.

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