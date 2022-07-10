Гумористичні шоу - дієвий спосіб, щоб відволікти себе від трагічних новин і хоча б на час спробувати перемкнути увагу. Представляємо п'ять сучасних стендап-шоу, які вам точно захочеться подивитися.
STAND UP Battle Club
Зараз хлопці реалізовують свій стендап-проект, щоб збирати гроші для українських захисників. Крім того, що вони дають концерти у відносно безпечних містах України, вони ще й їздять в гарячі точки, щоб особисто підтримати військовослужбовців.
Наприклад, 9 липня вони були в місті Краматорськ Донецької області, де практично не припиняються обстріли з боку окупантів.
Ось їхній стрім:
Підпільний стендап
Їх YouTube-канал відкритий в 2015 році. Самі гумористи називають себе "найсміливішим стендап проектом України".
"Тут тільки безкомпромісні та актуальні жарти від кращих стендап коміків. Підпільний - це живий, справжній стендап, часто жорсткий, але неймовірно смішний. Це вечірки, які нікого не залишать байдужим", - сказано в описі.
Стендап Славіка
Гуморист Славік Мартинюк розповідає про своє життя сьогодні. За час занять гумором він не просто знайшов свого глядача, а й став зіркою TikTok, тому що його цитати та історії десятками тисяч репостять в соціальних мережах.
черепаХА
Ще один цікавий український YouTube-канал зі свіжими жартами. Гумористи не пропустили повз тему арешту Медведчука, реакцію українців на повітряні тривоги і багато іншого.
Стендап-шоу Тараса Яремія
Комік майстерно жартує про актуальні події в Україні та світі, висміює відомих політиків і діячів.
Нагадаємо, "Дизель Студіо" потрапили в скандал з невиплатою зарплат.
Також УНІАН писав, що переможниця "Холостяка" Анна Богдан розповіла, чи був контракт з Михайлом Заливаком.
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