Вони допоможуть з гумором поставитися до багатьох життєвих ситуацій.

Гумористичні шоу - дієвий спосіб, щоб відволікти себе від трагічних новин і хоча б на час спробувати перемкнути увагу. Представляємо п'ять сучасних стендап-шоу, які вам точно захочеться подивитися.

STAND UP Battle Club

Зараз хлопці реалізовують свій стендап-проект, щоб збирати гроші для українських захисників. Крім того, що вони дають концерти у відносно безпечних містах України, вони ще й їздять в гарячі точки, щоб особисто підтримати військовослужбовців.

Наприклад, 9 липня вони були в місті Краматорськ Донецької області, де практично не припиняються обстріли з боку окупантів.

Ось їхній стрім:

Підпільний стендап

Їх YouTube-канал відкритий в 2015 році. Самі гумористи називають себе "найсміливішим стендап проектом України".

"Тут тільки безкомпромісні та актуальні жарти від кращих стендап коміків. Підпільний - це живий, справжній стендап, часто жорсткий, але неймовірно смішний. Це вечірки, які нікого не залишать байдужим", - сказано в описі.

Стендап Славіка

Гуморист Славік Мартинюк розповідає про своє життя сьогодні. За час занять гумором він не просто знайшов свого глядача, а й став зіркою TikTok, тому що його цитати та історії десятками тисяч репостять в соціальних мережах.

черепаХА

Ще один цікавий український YouTube-канал зі свіжими жартами. Гумористи не пропустили повз тему арешту Медведчука, реакцію українців на повітряні тривоги і багато іншого.

Стендап-шоу Тараса Яремія

Комік майстерно жартує про актуальні події в Україні та світі, висміює відомих політиків і діячів.

Нагадаємо, "Дизель Студіо" потрапили в скандал з невиплатою зарплат.

Також УНІАН писав, що переможниця "Холостяка" Анна Богдан розповіла, чи був контракт з Михайлом Заливаком.

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