Співачки пообіцяли гідно представити нашу країну.

До "Євробачення" залишається трішки більше тижня, тому представниці від України на "Євробаченні-2024" Jerry Heil та alyona alyona вже вирушили на конкурс. Співачки з українською делегацією поїхали у шведське містечко Мальме.

Їх провождали журналісти та прихильники на столичному вокзалі. Цікаво, що на пероні на табло засвітився символічний маршрут "Євробачення – Експрес".

"Так сьогодні Київ проводжав нас в Мальме на "Євробачення". Неймовірні відчуття усвідомлювати, що вся Україна вболіває за тебе та підтримує тебе. Дуже любимо вас та обіцяємо представити Україну найкращим чином. Побачимося та почуємося з вами вже 7 травня у першому півфіналі", - написала Альона у себе в Instagram та опублікувала відео з вокзалу.

До слова, перед від'їздом виконавиці заспівали свою конкурсну пісню та робили фото на пам'ять з прапором та шанувальниками.

Зазначимо, міжнародний цього року пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у Швеції. Півфінали конкурсу пройдуть 7 та 9 травня, а гранд-фінал - 11 травня. Дует alyona alyona & Jerry Heil заспіває пісню "Teresa&Maria" під номером 5.

Співачки вже показали нові образи для виступу і зазначили, що внесли деякі зміни до конкурсного номера.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто буде речницею від України на "Євробаченні-2024".

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