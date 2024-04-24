Минулого року оцінки журі називала Злата Огнєвіч.

До популярного міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" залишається менше двох тижнів. Наші представниці alyona alyona & Jerry Heil активно готуються показати справжнє шоу та вразити всіх глядачів.

Та сьогодні, 24 квітня, стало відомо, хто з українських зірок буде оголошувати бали Національного журі учасникам конкурсу. Це важливе завдання довірили співачці Джамалі, повідомляє "Суспільне".

"Переможниця "Євробачення-2016" Jamala стане речницею від України на конкурсі у шведському місті Мальме. Співачка оголосить бали Нацжурі України в прямому ефірі гранд-фіналу "Євробачення-2024" 11 травня", - зазначено у повідомленні.

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Цікаво, що і сама виконавиця вже встигла відреагувати на новину. Вона наголосила, що це велика честь для неї.

"Бути речницею цьогоріч - це для мене особливо. Хоча у багатьох ролях доводилося вже побувати за ці сім років, але оголошувати оцінки від власної країни - це буде мій перший досвід", - написала Джамала в Instagram.

До слова, "Євробачення-2024" відбудеться у Швеції. Півфінали конкурсу пройдуть 7 та 9 травня, а гранд-фінал можна побачити 11 травня.

Україну буде представляти дует alyona alyona & Jerry Heil з композицією "Teresa&Maria", яка увійшла в п'ятірку фаворитів букмекерів. Співачки виступатимуть на конкурсі під номером 5.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де і коли дивитися українцям "Євробачення-2024".

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