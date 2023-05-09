Де подивитися Євробачення / скриншоти

Вже сьогодні, 9 травня, починається міжнародний конкурс Євробачення, який цього року проходить у Ліверпулі. УНІАН розповідає, як подивитися трансляцію у мобільному застосунку "Дія".

У додатку можна буде побачити прямі ефіри Євробачення. Перша трансляція відбудеться вже 9 травня, о 22:00 за київським часом.

Як дивитися Євробачення в "Дії" - інструкція

  • Відкрийте додаток "Дія", пройдіть авторизацію
  • Знайдіть у меню "Послуги" (цей розділ знаходиться у нижній частині екрана)
  • Прогортайте варіанти послуг та знайдіть розділ "Дія.TV" (поряд із цим розділом знаходиться іконка телевізора)
  • Оберіть телеканал "Суспільне Культура HD"
  • Дивіться пряму трансляцію Євробачення.

Окрім конкурсу у "Дії" можна дивитися новини, українське кіно, спортивні події, мультфільми та контент для усієї родини. Перегляд телеканалів у застосунку безкоштовний.

Відео дня

Також у "Дії" нагадали про графік Євробачення. Відомо, що перший півфінал почнеться вже 9 травня. Другий півфінал буде проходити 11 травня. Фінал Євробачення відбудеться 13 травня.

Коли буде Євробачення ./ скриншот

Де ще можна подивитися Євробачення 

Як вже повідомляв УНІАН, трансляція Євробачення буде проходити на декількох майданчиках. Зокрема, конкурс можна дивитися на офіційній сторінці Євробачення у Facebook. Також трансляцію проводитимуть на YouTube-каналі Євробачення України, на сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення".

Нагадаємо, напередодні Євробачення букмекери оновили ставки на переможця не на користь України. Судячи з прогнозів букмекерських контор, нашій країні дістанеться четверте місце.

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