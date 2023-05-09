У вівторок відбудеться перший півфінал.

Вже сьогодні, 9 травня, починається міжнародний конкурс Євробачення, який цього року проходить у Ліверпулі. УНІАН розповідає, як подивитися трансляцію у мобільному застосунку "Дія".

У додатку можна буде побачити прямі ефіри Євробачення. Перша трансляція відбудеться вже 9 травня, о 22:00 за київським часом.

Як дивитися Євробачення в "Дії" - інструкція

Відкрийте додаток "Дія", пройдіть авторизацію

Знайдіть у меню "Послуги" (цей розділ знаходиться у нижній частині екрана)

Прогортайте варіанти послуг та знайдіть розділ "Дія.TV" (поряд із цим розділом знаходиться іконка телевізора)

Оберіть телеканал "Суспільне Культура HD"

Дивіться пряму трансляцію Євробачення.

Окрім конкурсу у "Дії" можна дивитися новини, українське кіно, спортивні події, мультфільми та контент для усієї родини. Перегляд телеканалів у застосунку безкоштовний.

Відео дня

Також у "Дії" нагадали про графік Євробачення. Відомо, що перший півфінал почнеться вже 9 травня. Другий півфінал буде проходити 11 травня. Фінал Євробачення відбудеться 13 травня.

Де ще можна подивитися Євробачення

Як вже повідомляв УНІАН, трансляція Євробачення буде проходити на декількох майданчиках. Зокрема, конкурс можна дивитися на офіційній сторінці Євробачення у Facebook. Також трансляцію проводитимуть на YouTube-каналі Євробачення України, на сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення".

Нагадаємо, напередодні Євробачення букмекери оновили ставки на переможця не на користь України. Судячи з прогнозів букмекерських контор, нашій країні дістанеться четверте місце.

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