Сьогодні ми дізнаємось, хто пройде у фінал.

Вже сьогодні, 9 травня, в Ліверпулі відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023. Початок трансляції - 22:00 за київським часом.

УНIАН веде пряму трансляцію першого півфіналу.

23:16 На сцені останній на сьогодні учасник – представник Фінляндії Käärijä. Він підкорив своєю енергією, а його номер вийшов дуже яскравим і незабутнім!

23:11 Міа Микола та Діон Купер зворушливо заспівали "Burning Daylight". Представники Нідерландів серйозно націлені потрапити до фіналу!

23:07 На сцені чеський гурт Vesna. Їхня конкурсна пісня "My Sister's Crown" написана кількома мовами, у тому числі є рядки і українською мовою. З одного боку, вони намагалися підтримати нашу країну у воєнний час, а з іншого боку знову демонстрували мотиви "сестринства", що не оцінили українці.

23:03 На сцені представники Азербайджану TuralTuranX із піснею "Tell Me More". Це перший сингл музикантів.

22:59 На сцені Лорін із Швеції. 2012 року артистка вже перемогла в Євробаченні, а її конкурсна пісня пролунала тоді на весь світ. Сьогодні вона знову на сцені, і багато хто вважає Лорін серйозним конкурентом. Чи вдасться їй перемогти?

22:52 Паша Парфеній із Молдови вже брав участь у Євробаченні, але перемогти йому не вдалося. Сьогодні він націлений лише на успіх. До слова, слова до конкурсної пісні Паші писала кохана дружина, яка приїхала до Ліверпуля підтримати чоловіка.

22:48 На сцені Ноа Кірел з Ізраїлю – дуже талановита та різнобічна особистість. У свої 22 роки вона не лише відома співачка, а й суддя вокальних конкурсів у себе на батьківщині.

22:44 На сцену вийшов представник Швейцарії. Ремо Форрер народився у родині музикантів, сам навчався грати на музичних інструментах та переміг у місцевому "Голосі". Наразі претендує на перемогу вже на світовому рівні.

22:40 На сцені Хорватія! Представники цієї країни вже 5 років не потрапляли у фінал Євробачення, тож сьогодні гурт Let 3 викладається на максимум!

22:36 Ірландія – рекордсмен на Євробаченні. Їхнім представникам вдалося перемогти тричі поспіль, а всього вони забрали на цьому конкурсі 7 нагород. Сьогодні за перемогу бореться гурт Wild Youth.

22:32 На сцену вийшла представниця Португалії Mimicat. У це складно повірити, але у дев'ятирічному віці вона записала свою першу пісню!

22:24 Учасник під номером 4 – гурт Sudden Lights з Латвії. Інді-рок-група була заснована понад 10 років тому. Тоді вони вирішили займатися музикою, слухаючи Кеті Перрі.

22:20 На сцені представник Сербії Luke Black із композицією "Само мі се спава". З музикою хлопець любить експериментувати. Зайнявся цим, щоб покращити та наповнити музичну культуру своєї країни.

22:16 Вітаємо на сцені представників Мальти. The Busker підкорятимуть глядачів піснею "Dance". На старті учасники гурту позиціонували себе як вуличні музиканти, а сьогодні виступають на головній сцені Європи.

22:12 На сцену вийшла представниця Норвегії. Представляє країну 20-річна Олесандра. Дівчина у музиці буквально від народження – першу нагороду у вокальному конкурсі вона здобула у 6 років. Подивимося, чи вдасться їй вибороти перемогу в Євробаченні.

22:05 Вечір відкрила неймовірна Юлія Саніна з піснею "Маяк". Вона є однією з ведучих.

22:00 Перший півфінал Євробачення-2023 стартував!

21:40 До початку конкурсу залишилось 20 хвилин. Учасники готуються підкорювати світ своїми виступами.

Трансляція буде вестися на наступних майданчиках:

Офіційний Facebook-профіль Євробачення;

сайт Суспільне Культура;

сайт Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Євробачення Україна;

YouTube-канал пісенного конкурсу Євробачення.

Подивитися прямий ефір можна буде в додатку "Дія". Для цього потрібно буде зайти в "Послуги", потім обрати "Дія.TV" і "Канал UA: Культура".

Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ у хорошій якості. УНІАН вестиме текстову трансляцію.

Відзначимо, українська група TVORCHI виступати сьогодні не буде, оскільки, згідно з правилами конкурсу, представники країни-переможниці минулого року в цьому році відразу проходять у фінал.

Євробачення-2023: кому пророкують перемогу

Букмекери все частіше оновлюють прогнози щодо ймовірного переможця цього року. Згідно з останніми даними букмекерської контори Smarkets, нашій країні пророкують у фіналі третє місце. Велика ймовірність, що перемогу в цьому році здобуде Швеція. Друге місце може зайняти Фінляндія.

У десятку лідерів також можуть увійти Іспанія, Норвегія, Ізраїль, Велика Британія, Італія, Вірменія та Австрія. А ось у Сан-Марино, Румунії, Португалії та Польщі підтримки найменше - їм букмекери пророкують останні місця в рейтингу.

