Ювілейний 70-й конкурс пройде у Відні.

Оголошено першу учасницю ювілейного 70-го пісенного конкурсу "Євробачення", який пройде у Відні, Австрія. Свою представницю офіційно оголосив Кіпр.

На офіційній сторінці "Євробачення" в Instagram привітали першу учасницю майбутнього сезону. Нею стала 30-річна співачка Antigoni, яка перемогла на внутрішньому відборі Кіпру та отримала право представляти країну на конкурсі.

"Ми маємо першого учасника у Відні! Antigoni представлятиме Кіпр на 70-му конкурсі пісні Євробачення в травні", - йдеться в повідомленні.

Сама ж артистка зізналася, що досі не може повірити в те, що її мрія здійснилася і вона виступатиме на "Євробаченні".

"Моя мрія здійснилася сьогодні. Кіпр, я змушу тебе пишатися мною. Я дуже зворушена, горда і вдячна", - написала Antigoni, не стримуючи емоцій.

Варто зазначити, що пісня, з якою Antigoni представлятиме Кіпр на "Євробаченні-2026", ще невідома. Конкурсна заявка буде оприлюднена пізніше.

Нагадаємо, що "Євробаченні-2026" пройде у Відні з 12 по 16 травня, завдяки перемозі австрійського виконавця JJ з піснею Wasted Love.

При цьому більшість країн лише розпочали процес відбору своїх майбутніх представників, у тому числі й Україна. Нещодавно завершився прийом заявок на Національний відбір-2026. Стало відомо, скільки пісень було подано цього року.

