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У сучасному світі прийнято вважати, що жінка - це символ добра, радості і благополуччя. Але нерідко представниці прекрасної статі можуть і "вмазати" конкурентці. Найчастіше так і відбувається на різних українських шоу.

Що не поділили учасниці відомих шоу - дивіться у добірці УНІАН.

У третьому сезоні шоу "Топ модель по-українськи" дівчата влаштували масову бійку. Дівчата почали ображати один одного, а потім і зовсім підбурювати до бійки. В результаті одна накинулася на іншу, а до них приєдналися і інші. Кажуть же, що жіночої дружби не існує, особливо коли між ними є конкуренція.

За задумом творців шоу "Від пацанки до панянки", в проект беруть дівчаток з неблагополучних сімей, які збилися зі шляху істинного і поводяться зовсім не по-жіночому. Звичайно, в програмі можна побачити безліч бійок, образ і причіпок. Буквально в кожному сезоні шоу ви зіткнетеся з жіночою агресією.

Хто б міг подумати, що в бійку влізуть і дорослі жінки, які мають дітей? Так, на проекті "Супермама" мами влаштували скандал у фіналі, який закінчиться мордобоєм.

"Холостяк" - романтичне шоу про кохання і... про бійки. Так-так, навіть на такому проекті дівчата примудряються побитися. І найчастіше причиною стає чоловік, головний герой шоу. Так і сталося в третьому сезоні "Холостяка" з Андрієм Іскорневим. Одна з найскандальніших учасниць накинулася на іншу, яка до того ж її провокувала.

До слова, на проекті "Холостячка" також були бійки. Чоловіки не змогли поділити Ксенію Мішину.

Не вдалося уникнути і бійок на шоу "Майстер Шеф". І тут дівчата відзначилися своєю агресією і непристойною поведінкою.

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