Свого часу цей серіал знайшов величезну кількість фанатів у багатьох країнах.

Костянтин Чорнокрилюк і Анна Поліщук - зірка серіалу "Свати". Вперше вони з'явилися в п'ятому сезоні, коли глядачам показали старших дітей Маші і Максима Ковальових.

Згідно з сюжетом, двійнят звали Віка і Микита. Вони - допитливі шибеники, які вічно прагнуть дізнатися щось нове, придумати собі нестандартні розваги, розіграти старшу сестру, і, звичайно ж, випросити дорогі іграшки у бабусь і дідусів.

Попри те, що на момент зйомок Чорнокрилюк і Поліщук були зовсім дітьми, вони блискуче впоралися зі своєю роллю, чим запам'яталися глядачам. Сьогодні Костянтину 19 років, а Анні вже 20. Зовні вони суттєво змінилися, але в них можна впізнати тих активних Віку і Микиту.

Відео дня

Як змінився Костянтин Чорнокрилюк

Як змінилася Анна Поліщук

Про серіал "Свати"

"Свати"- серіал українського виробництва. Він широко відомий не тільки в нашій країні, але і далеко за її межами. Ідею створення навіть викупили закордонні студії, щоб перезняти "Свати" на свій лад. Попри без перебільшення легендарну історію подружжя Будько-Ковальових, далеко не всі головні герої сьогодні є улюбленцями публіки.

Наприклад, деякі актори підтримали кровожерну війну. Серед них - Федір Добронравов, який зіграв Івана Будька. Він навіть публічно відвідував поранених окупантів у госпіталі минулого року.

Уродженка українського Донецька Тетяна Кравченко, яка в серіалі була дружиною Івана Будька, теж підіграла пропаганді. Вона негативно висловлювалася про Анну Кошмал, яка підтримала Україну. Кравченко заявила, що Кошмал нібито "промили мізки", тому вона висловлюється на підтримку рідної країни.

Серед акторського складу путіністами стали також Олеся Железняк (Лариса Буханкіна) та Інна Корольова (Маша Ковальова).

Нагадаємо, скільки українські знаменитості витрачають на життя.

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