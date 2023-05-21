Розповідаємо, яка сума потрібна відомим українцям для того, щоб комфортно жити.

Існує думка, що зірки - люди, у яких нескінченна кількість грошей, і свої фінанси вони не рахують. Але деякі артисти готові з цим посперечатися - вони стверджують, що живуть досить скромно. Розповідаємо, яка сума потрібна Ксенії Мішиній, Позитиву, Анатолію Анатолічу та іншим для того, щоб покрити всі свої потреби протягом місяця.

Ксенія Мішина

Зірка серіалу "Кріпосна" нещодавно розповіла, що на життя вона витрачає близько 70 тисяч гривень щомісяця. Так, на оренду житла у неї йде приблизно 20-25 тисяч гривень, на утримання і заправку автомобіля - близько 20 тисяч, на продукти - 10 тисяч. Ще 10 тисяч гривень йде на оплату комунальних послуг.

Актриса поділилася, що зараз у неї майже немає заробітків - зйомки вже не такі активні, як до повномасштабної війни, а невеликий інтернет-магазин приносить копійки.

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"Як далі, я не знаю. У мене є якісь гроші, які я заробила, які десь у мене лежать. Я завжди була при роботі, а зараз такий період, коли її немає", - розповіла Мішина.

Анатолій Анатоліч

Український телеведучий розповів пресі, що на дружину, дітей і власні потреби він витрачає близько 100 тисяч гривень щомісяця.

"Дорого. Зі школою це більше, тому що я плачу за французьку школу, це платна школа. Але це такий хитрий план, що ми зараз платимо, щоб вони потім з Болонським дипломом могли безкоштовно вчитися, наприклад, в Парижі", - говорив Анатоліч.

Позитив

Екс-учасник групи "Время и стекло" з початком повномасштабної війни залишився заробітку. У нього були невеликі заощадження, але всі вони пішли на життя ще в минулому році. Щоб вижити, він навіть продав свою машину, але і це не особливо поліпшило ситуацію. Сьогодні на життя Позитив витрачає близько 20 тисяч гривень на місяць. Де саме він їх заробляє - невідомо.

Маша Полякова

Старша дочка Олі Полякової, яка сьогодні живе і навчається у Великій Ббританії, витрачає на життя близько 45 тисяч гривень. Ці кошти їй дають батьки, проте в недавньому інтерв'ю Маша розповіла, що у неї є бойфренд, який також бере на себе деяку частину витрат. Наприклад, він відвіз її на вихідні до Парижа і повністю заплатив за це сам.

Алекс Топольський

Головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" зараз живе на Балі. Бізнесмен, який звик до розкоші, абсолютно не економить на своїх потребах. Так, на оренду вілли у Топольського йде 5-7 тисяч доларів на місяць - це 180-260 тисяч гривень. Ще близько 600 доларів (23 тисячі гривень) йде на їжу. Приблизно в таку ж суму обходяться спортзал, спа, заправка байка і басейн.

Нагадаємо, Лобода нарвалася на критику через концерт у Києві.

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