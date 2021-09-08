Наташа Горова похвалилася обручкою з величезним каменем.

Старша дочка екс-дружини репера Потапа, Наталія Горова, заінтригувала шанувальників новим фото в інста-сторіз.

Дівчина прийшла на 13-річчя свого брата, сина Потапа та Ірини Горової, і засвітила величезну обручку на безіменному пальці. Поки невідомо, пожартувала дівчина або можливо у неї з'явився коханий.

"Мама схвалила. Я сказала "так"", - написала дівчина.

Нагадаємо, Наталія Горова - це старша дочка Ірини Горової, з якою Потап прожив у шлюбі багато років. Після розлучення вони залишилися в хороших відносинах і продовжують разом виховувати сина Андрія. Також Потап встиг вже влаштувати своє особисте життя, одружившись на співачці Насті Каменських.

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Автор: Діана Могилєвич