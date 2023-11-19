За її словами, її ніколи не тягнуло до материнства.

Українська співачка Наталія Дзенків, більш відома як Лама, не має дітей, тому їй нерідко надходять питання щодо цього і взагалі про те, чи планує вона стає матір'ю.

В інтерв'ю Rostyslove Production вона розповіла, що її ніколи не тягнуло до материнства і дітей, тому вони з чоловіком вирішили завести собак.

"Є від природи мами - все їхнє життя в материнстві, а в моєму творчому житті такої необхідності не було. Ніколи не відчувала потреби, що мені потрібна дитина. Мене ніколи не тягнуло", - пояснила Лама.

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Вона додала, що є дуже творчою людиною. Зараз її вистачає тільки на себе, коханого і собак. А як буде, якщо у неї з'являться діти - вона не знає.

Особисте життя Лами

У період з 1997 по 2012 роки Лама була одружена з продюсером Віталієм Телезіним, у співавторстві з яким часом пише свої пісні.

Після розлучення з ним Лама довгий час була одна. А потім вона почала зустрічатися з молодим чоловіком на ім'я Роман. Він молодший за свою обраницю на 16 років. Однак це не завадило їм бути щасливими разом протягом семи років.

До слова, Роман поділяє погляди Лами щодо дітей.

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