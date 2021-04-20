Актриса взяла участь у зйомках для іспанського Elle.

Американська акторка Шерон Стоун черговий раз показала, що вік не має значення, якщо в душі ти завжди молодий. 63-річна красуня прикрасила обкладинку іспанського Elle.

Шерон примірила сміливі образи. Обкладинка вийшла в двох варіантах: на першому фото зірка позує в боді і класичному зеленому пальті, оголивши свої довгі і стрункі ноги.

А на другому – в майці і нижній білизні.

Фото актриса розмістила в Instagram, де її у ту ж мить засипали компліментами шанувальники: "Ці ноги!", "Шикарна", "Яка гарна жінка", "Шерон, ти богиня".

Своє 63-річчя зірка "Основного інстинкту" відмітила трохи більше ніж місяць тому. Тоді Стоун показала, як займається розпакуванням першого тиражу своїх мемуарів.

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Автор: Вікторія Гордієнко