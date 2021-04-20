Американська акторка Шерон Стоун черговий раз показала, що вік не має значення, якщо в душі ти завжди молодий. 63-річна красуня прикрасила обкладинку іспанського Elle.
Шерон примірила сміливі образи. Обкладинка вийшла в двох варіантах: на першому фото зірка позує в боді і класичному зеленому пальті, оголивши свої довгі і стрункі ноги.
А на другому – в майці і нижній білизні.
Фото актриса розмістила в Instagram, де її у ту ж мить засипали компліментами шанувальники: "Ці ноги!", "Шикарна", "Яка гарна жінка", "Шерон, ти богиня".
Своє 63-річчя зірка "Основного інстинкту" відмітила трохи більше ніж місяць тому. Тоді Стоун показала, як займається розпакуванням першого тиражу своїх мемуарів.
Вас також можуть зацікавити новини
- Шерон Стоун показала, як проходила обстеження грудей
- Шерон Стоун розповіла, що в дитинстві її ґвалтував дідусь
- Шерон Стоун зізналася, що лікар змінив її тіло без її знання і згоди
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram