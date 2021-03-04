Актор щоразу демонструє, що вміє радіти життю.

Відомий голлівудський актор Ентоні Хопкінс опублікував у соціальних мережах кумедне відео "Мелодії вівторка" (Tuesday Tunes). Читайте також82-річний актор Ентоні Хопкінс завів TikTok і станцював під Дрейка (відео)

У новому ролику, опублікованому в Instagram, зірка "Мовчання ягнят" в гавайській сорочці та червоних шортах танцює під пісню Tu Sonrisa пуерто-риканського співака Елвіса Креспо.

"Хей, я колумбієць",-сказав 83-річний актор.

Ентоні Хопкінс: чим відомий актор

Хопкінс - британський і американський актор театру і кіно, кінорежисер, композитор. Лауреат премії "Оскар".

Найбільш відомий за кінематографічним образом серійного вбивці-канібала доктора Ганнібала Лектера у фільмах "Мовчання ягнят", "Ганнібал" "Червоний дракон".

Серед відомих акторських робіт Хопкінса такі фільми, як "Залишок дня", "Країна тіней", "Легенди осені", "Маска Зорро", "Знайомтеся, Джо Блек", "Ной" та інші.

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Автор: Ольга Робейко