Співачка зазначила, що саме тому вона не вірить нікому з росіян.

Відома співачка Анастасія Приходько гнівно засудила актрису Лію Ахеджакову. Учора артистка заявила, що не виходила на сцену з прапором України, бо їй його нібито "підсунули" разом з квітами.

За словами співачки, саме про це вона казала, коли стверджувала, що "хороших росіян" не існує. Приходько розкритикувала Ахеджакову та зазначила, що не вірить нікому з РФ.

"Ось, про що я казала. Нікому з Росії вірити не можна! Ніколи! Тому я і казала, що для мене немає "хороших росіян". І більше не буде!" - написала артистка.

Відео дня

Приходько не приховувала свого обурення. Вона додала, що "хороші росіяни" швидко лякаються та відмовляються від своїх слів й вчинків. Особливу увагу співачка загострила на слові "шарфик", з яким нібито Ахеджакова сплутала прапор України.

Скандал навколо Ахеджакової - з чого усе почалося

Нагадаємо, у серпні в мережі з'явилося відео, на якому Ахеджакова стояла на сцені у Німеччині з прапором України. Сама актриса це ніяк не коментувала. Учора ж стало відомо, що у РФ вирішити "покарати" зірку за відео з прапором. Ахеджакову почали "підозрювати" у "дискредитації" армії окупантів.

Сама актриса, за інформацією ЗМІ, від скандалу відхрестилася. Вона заявила, що це було провокацією.

"Це було в місті Бремені, на поклонах, люди квітами мене засипали, і з одним букетом виявився прапор. Я спочатку думала, що це шарфик. Це провокатор спеціально зробив", - стверджує Ахеджакова.

Вас також можуть зацікавити новини: