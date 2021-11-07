Костянтину Войтенко на сімейному вечорі довелося танцювати без дружини.

Український актор Костянтин Войтенко найбільше чекав на десятий ефір шоу "Танці з зірками", який присвячений родині. Він хотів станцювати зі своєю дружиною Валентиною, з якою зараз знаходиться в сварці.

"Я шкодую, що розповів про наш конфлікт з дружиною на всю країну. Багато хто подумав, що причина в тому, що ми обидва хотіли потрапити на "Танці з зірками", але потрапив тільки я. Але це не так. Причина є, але я не буду її обговорювати", - сказав Костянтин.

Також він щиро вибачився перед своєю дружиною і зазначив, що дуже чекає на неї для виступу на головному паркеті країни. Він навіть підготував їй сукню, але Валя так і не з'явилася на паркеті "Танців з зірками" під час танцю. Зате в кінці номера вона підбігла до чоловіка і міцно обійняла його.

"Валю, хочу звернутися до тебе з усіх екранів. Вибач, що обговорював нашу сварку на всю країну. Якби я міг повернути час назад, я б цього не робив. Пробач, що зробив тобі боляче", - сказав Войтенко.

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Автор: Діана Могилєвич