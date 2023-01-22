Дівчина тоді дуже страждала.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Вікторія Варлей розповіла, що в 32 роки зустрічалася з чоловіком і завагітніла від нього. Коли дівчина була на третьому місяці вагітності, вона дізналася, що її коханий приймав ліки, з якими не можна було зачати дитину.

"Я не знаю, як той лікар, який прописав йому ці ліки, не попередив про це. Я хочу, щоб той лікар горів у пеклі. Тому що, коли ми це з'ясували, я вже була майже на третьому місяці вагітності", - сказала Варлей в інтерв'ю Ганні Олицькій.

Вікторія важко переживала цей період, багато плакала. За її словами, вона навіть знепритомніла, коли її вели на операцію.

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"І мені всі лікарі сказали, що дитина не доживе навіть до одного року, що я витрачу всі гроші, продам машину, квартиру, але дитину не врятують. Важко було", - додала актриса.

Особисте життя Вікторії Варлей

Відомо, що Вікторія зустрічалася із секс-символом українського кіно Тарасом Цимбалюком. Пізніше вона прийшла на проект "Холостяк", але побудувати стосунки з Алексом Топольським їй не вдалося.

Після шоу вона вийшла заміж за бізнесмена з Америки. Зараз Варлей щаслива - вона живе в Майамі з коханою людиною.

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