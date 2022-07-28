Її коханий Роман Полянський, який є російським актором, пропав з поля зору, не озвучуючи свою позицію щодо війни.

Українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка в 2021 році представила публіці нового коханого Романа Полянського, протягом останніх п'яти місяців не показувала його в своєму профілі. Ходили чутки про те, що пара розлучилася, адже Роман - російський артист. Крім того, за весь цей час він не висловив свою позицію щодо війни.

Зараз Гросу в Instagram-stories показала кадри катання на катамарані по озеру. Видно, що поруч з нею сидить якийсь чоловік. Оскільки його обличчя Аліна не показала, фанатам залишається тільки здогадуватися Полянський це чи ні.

"Музика дня", - коротко написала Аліна, коментуючи відео, де чути скрип педалей.

До слова, озеро, яке вона показала у блозі, дуже схоже на водойму у Жовтневий парк у Чернівцях. Туди зірка зі своєю сім'єю переїхала після початку широкомасштабних бойових дій по всій території України.

Нагадаємо, Зібров розкрив, де зараз Аліна Гросу та її бойфренд-росіянин.

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