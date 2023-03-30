Вони не змогли знайти спільну мову.

Українська співачка Аліна Паш заявила, що у неї не склалися стосунки з лідером групи Kalush Orchestra Олегом Псюком. Розбіжності у них виникли після Нацвідбору на Євробачення-2022, коли Паш посіла перше місце, а Псюк звинуватив конкурс у фальсифікації голосів.

В інтерв'ю проекту "Розмова" Паш сказала, що намагалася тоді поговорити з Олегом, але він навіть не дивився в її бік. При цьому з іншими учасниками групи вона знайшла спільну мову.

"Я не поважаю Псюка. Він мені не може нормально дивитися в очі. На Євробаченні на Нацвідборі не дивився, коли я намагалася перш за все поговорити. Зате всі інші члени команди дуже класні. Вони мені дуже подобаються, і вони зі мною спілкувалися", - сказала Паш.

При цьому співачка зазначила, що їй подобається творчість групи Kalush Orchestra, адже вони пишуть сучасну музику і витісняють з чартів російську.

Нагадаємо, після скандалу на Нацвідборі Аліна Паш не поїхала на Євробачення. Її місце зайняла група Kalush Orchestra, яка здобула перемогу з піснею "Stefania".

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