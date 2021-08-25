24 серпня Україна відзначала День Незалежності.

24 серпня вся країна святкувала День Незалежності України. На честь цього дня на стадіоні "Олімпійський" відбувся грандіозний концерт, після якого президент Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та артисти влаштували банкет.

Так, український співак Сергій Бабкін опублікував в інста-сторіз відео, на якому видно, як він спілкується в неформальній обстановці з Володимиром Зеленським. А потім фокус зміщується на першу леді Олену Зеленську, яка стоїть в компанії кількох людей і тримає в руках келих з шампанським.

Також на відео з артистів можна помітити Наталю Могилевську і Олю Полякову. Ймовірно, їх було більше, але всі не помістилися в кадр.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич