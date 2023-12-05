Вона побажала всім пліткарям, щоб до них повернулося те, що вони бажають їй.

Співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, неодноразово говорила, що її переїзд в США на початку великої війни позначився на її стостунках з чоловіком Тарасом Тополею.

Артистка визнала, що таке тривале розставання підірвало довіру у подружжя. Більш того, вона говорила, що якби відразу знала, що відстань негативно позначиться на її стосунках з чоловіком, вона взагалі нікуди б не їхала.

Після такого зізнання Олени почали з'являтися чутки про те, що вони з Тарасом на межі розлучення. У розмові з OBOZ.UA співачка емоційно на це відреагувала.

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"Я не бачила новин про те, що ми нібито мало не розлучилися з чоловіком через відстань. Не знаю, хто це писав. Нехай таким людям все повернеться - кожному по їхніх справах", - сказала Тополя.

Таким чином виходить, що проблеми у стосунках Олени і Тараса є, але розлучатися пара не планує.

Зазначимо, Олена Тополя вийшла заміж за Тараса Тополю в 2013 році. Відомо, що саме дівчина першою запропонувала коханому офіційно оформити їхні стосунки. У пари є троє дітей - сини Марк і Роман і дочка Марія.

На початку великої війни Олена поїхала з дітьми за кордон, проте зараз вона вже повернулася додому. А Тарас вступив до лав ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Alyosha розповіла про проблеми у стосунках з Тополею.

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