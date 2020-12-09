Аманда Холден виявилася дівчиною з ідеальними пропорціями.

Керівник клініки косметичної та пластичної хірургії в Лондоні доктор Ріккардо Фраті (Riccardo Frati) розповів, що телеведуча Аманда Холден має ідеальні пропорції.

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Про це повідомляє The Sun.

Він привів до прикладу правило золотого перетину. Згідно з формулою, сідниці, талія і груди повинні мати співвідношення 3:2:3. Форми Аманди відповідають цій формулі.

"У Аманди натуральне тіло з ідеальними пропорціями. Вона любить біг і йогу, думаю, ці заняття допомагають їй зберігати молодий зовнішній вигляд", - сказав Фраті.

А ось знамениті сідниці Бейонсе, Кім Кардашьян і Лопес хірург оцінив не так високо. За його словами, стегна у цих зірок занадто широкі. І їх співвідношення параметрів становить 2:2: 3, що не є ідеальним.

Хто така Аманда Холден:

Аманда - британська актриса і телеведуча, яка народилася в 1971 році в Англії

У 2006 році була номінована на премію "Golden Nymph" телефестивалю в Монте-Карло в категорії "Найкраща актриса драматичного серіалу"

У 2007 році була номінована на премію "TV Quick Award" в категорії "Найкраща актриса"

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Автор: УНІАН