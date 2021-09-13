Лана Дель Рей хоче "трохи звузити своє оточення й продовжувати розвивати деякі інші навички та інтереси".

Відома американська співачка та автор пісень Лана Дель Рей вирішила видалитися з усіх соціальних мереж й пояснила чому.

Перед видаленням артистка опублікувала в Instagram відеозвернення.

Всі свої облікові записи в Facebook, в Instagram виконавиця деактивувала у неділю, 12 вересня.

"Привіт, я просто хотіла повідомити вам, що ми збираємося деактивувати наші облікові записи в соціальних мережах. Просто тому, що у мене так багато інтересів і є інша робота, яка вимагає конфіденційності та чистоти", – заявила вона.

Читайте такожЛана Дель Рей і офіцер поліції Шон Ларкін розлучилися"Я хочу сказати вам від усього серця, просто спасибі за те, що ви продовжуєте бачити мене крізь музику. Завжди важливо бути спостерігачем. На цей час я збираюся трохи звузити своє оточення та продовжувати розвивати деякі інші навички та інтереси", – додала вона.

Лана Дель Рей: що відомо про співачку

Лана Дель Рей почала свою кар'єру у 2005 році.

Світова популярність прийшла до неї після випуску її дебютного синглу "Video Games" у 2011 році.

Подальше визнання співачка після випуску свого другого студійного альбому Born to Die.

У листопаді 2012 року виконавиця випустила міні-альбом Paradise, який був номінований на американську музичну премію Греммі в номінації "Кращий вокальний поп-альбом".

Всього вона випустила п'ять студійних альбомів.

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Автор: Катерина Шварц