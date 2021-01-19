Чері показала фігуру / instagram.com/anacheri
Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram знімок, на якому позує в спідній білизні.
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На фото зірка постала в чорній незвичайній білизні, яка ідеально на неї сіла. Варто відзначити, що трусики Ана підібрала із завищеною талією. Завдяки цьому її талія візуально стала ще тоншою. Крім того, в такому образі видно її пишні форми, які сама Ана часто демонструє.
Цікаво, що Чері часто ділиться з шанувальниками подібними знімками. Вона пропагує здоровий спосіб життя і правильне харчування.
Чері показала фігуру / instagram.com/anacheri
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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