Ана Чері володіє пишними грудьми і попою.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram знімок, на якому позує в спідній білизні.

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На фото зірка постала в чорній незвичайній білизні, яка ідеально на неї сіла. Варто відзначити, що трусики Ана підібрала із завищеною талією. Завдяки цьому її талія візуально стала ще тоншою. Крім того, в такому образі видно її пишні форми, які сама Ана часто демонструє.

Цікаво, що Чері часто ділиться з шанувальниками подібними знімками. Вона пропагує здоровий спосіб життя і правильне харчування.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич