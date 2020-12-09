Ана показала фігуру / instagram.com/anacheri
Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в білих трусиках і бежевому топіку, який притримує руками. Дівчина, як завжди, нанесла яскравий макіяж з блискітками. А біля вуха у неї красувалася біла орхідея.
Варто відзначити, що Ана часто радує шанувальників пікантними знімками. Вона займається спортом і не соромиться демонструвати свою фігуру.
Ана показала фігуру / instagram.com/anacheri
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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