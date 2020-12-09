Модель часто радує шанувальників фото в купальнику.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в білих трусиках і бежевому топіку, який притримує руками. Дівчина, як завжди, нанесла яскравий макіяж з блискітками. А біля вуха у неї красувалася біла орхідея.

Варто відзначити, що Ана часто радує шанувальників пікантними знімками. Вона займається спортом і не соромиться демонструвати свою фігуру.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич