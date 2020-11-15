Ана Чері голяка скупалася в морі.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram новий знімок.

На фото вона позує в морі. Цікаво, що на кадрі вона постала абсолютно голою. Під водою видно її пишні стегна, а груди виявилися на поверхні. Руки Ана зігнула в ліктях і підняла їх над головою. На голові вона заплела колоски.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич