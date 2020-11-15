Модель поділилася пікантним знімком / instagram.com/anacheri
Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram новий знімок.
На фото вона позує в морі. Цікаво, що на кадрі вона постала абсолютно голою. Під водою видно її пишні стегна, а груди виявилися на поверхні. Руки Ана зігнула в ліктях і підняла їх над головою. На голові вона заплела колоски.
Ана сфотографувалася голою / instagram.com/anacheri
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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