Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Популярна модель Ана Чері опублікувала в Instagram новий знімок, на якому позує зі своїм коханим.
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Пара сфотографувалася біля фонтану. При цьому закохані цілувалися. Цікаво, що Ана одягла стильне біле плаття-сорочку. Також вона підібрала берці на масивній підошві.
Її молодий чоловік також вибрав берці. Ще він надів чорні штани і коричневе подовжене пальто.
Чері зі своїм бойфрендом / instagram.com/anacheri
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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