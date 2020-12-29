Ана Чері поділилася романтичним фото.

Популярна модель Ана Чері опублікувала в Instagram новий знімок, на якому позує зі своїм коханим.

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Пара сфотографувалася біля фонтану. При цьому закохані цілувалися. Цікаво, що Ана одягла стильне біле плаття-сорочку. Також вона підібрала берці на масивній підошві.

Її молодий чоловік також вибрав берці. Ще він надів чорні штани і коричневе подовжене пальто.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич