Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Відома модель Ана Чері часто публікує на своїй сторінці в Instagram відверті знімки.
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Цього разу вона вирішила порадувати шанувальників знімком з відпочинку. Дівчина стоїть під душем в одних стрінгах. При цьому її тіло прикрашають різні аксесуари з ланцюгів.
Цікаво, що Ана повернулася спиною до камери. Зірка зняла бюстгальтер і прикрила груди руками. Варто відзначити, що у моделі пишні форми, які вона всіляко демонструє.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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