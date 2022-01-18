Ведучий загубив скейт, який хтось дуже швидко підібрав.

Відомий український ведучий Анатолій Анатоліч поскаржився на те, що його "обікрали" у США та звинуватив у цьому безхатченків. Шоумен втратив свій улюблений лонгборд.

На своїй сторінці в Instagram він розповів усю історію та показав, як виглядав його скейт.

Так, Анатоліч, який нині відпочиває у США разом зі своєю родиною, потрапив у прикрий інцидент. У його машини під час руху відкрився багажник, звідки на дорогу випав скейт. Ведучому почали сигналити з інших авто, тоді він зупинився й невідома йому жінка розповіла, що з машини дійсно випав лонгборд і хтось вже хоче його забрати.

Анатоліч побіг шукати скейт, проте він його так і не знайшов. Шоумен звинувачує у цьому безхатченків, які нібито підібрали його лонгборд.

"Задоволені бомжі сидять, хтось з них, мабуть, цей скейт і забрав. Ну я не став лізти розбиратися... Сподіваюся, що він дістанеться хорошому хлопчику, у якого не було можливості придбати такий скейт, - розповів Анатоліч.

Нагадаємо, раніше шоумен розкритикував КВК за політичну пропаганду. Він назвав гумористичне шоу "ганьбою та днищем".

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