Андрій Данилко за останній час значно схуд і покращав.

Український артист Андрій Данилко за останній час значно змінився. Зараз йому 48 років, але виглядає він на всі 30.

В молодості, коли Андрію Данилку було всього 26 років він був худий, носив чорні штани і міг надіти кольорову кофту. Пізніше він трохи погладшав, почав носити тільки чорний одяг, а з приходом пандемії коронавірусу головним атрибутом його іміджу стала чорна маска на підборідді.

Шанувальники артиста кажуть, що в молодості він був схожий на Джастіна Тімберлейка. А його сценічну маму Ірину Білокінь називали Брітні Спірс.

"Красунчик", "Який милий", "Дивовижні! Як летить час", "Я вас саме таким і пам'ятаю", "Шикардос", - коментували раніше шанувальники архівне фото Данилка.

До слова, нещодавно Данилко опублікував фото з Лаймою Вайкуле. Фолловери прийшли в захват від його знімка і відзначили, що він виглядає приголомшливо.

"Схуд, покращав", "Який же сексі", "Як же добре Андрій виглядає", "Клас", - пишуть користувачі мережі.

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Автор: Діана Могилєвич