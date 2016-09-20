Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Піттом

Актриса подала документи у понеділок, 19 вересня. Причиною такого кроку вказуються "непримиренні розбіжності" між зірковим подружжям, передає TMZ.

За інформацією сайту, Джолі незавдоволена тим, як Пітт справляється з батьківськими обов'язками. Вона просить суд залишити їй право опіки над шістьма дітьми, а Бреду дозволити їх відвідувати по вихідних.

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Також джерела видання стверджують, що початок шлюборозлучного процесу не пов'язаний жодним чином з "третіми особами".

У свою чергу адвокат Джолі підтвердив AP інформацію про розлучення пари, наголосивши, що актриса сама подала заяву. А таке рішення вона прийняла, за його словами, "для благополуччя сім'ї".

BREAKING: Lawyer: Angelina Jolie has filed for divorce from Brad Pitt — The Associated Press (@AP) September 20, 2016

Нагадаємо, Джолі та Пітт почали зустрічатися в 2004-му році, а одружилися в серпні 2014-го.