Співачка виступає за кордоном, поки Росія бомбить її рідну Україну.

Опальна співачка Ані Лорак поділилася в інста-сторіз кадрами зі свого концерту в Туреччині. Артистка таки виступила за кордоном, незважаючи на те, що раніше повідомлялося про скасування її концерту в цій країні.

Знаменитість показалася перед виходом на сцену в синій блискучій міні-сукні і на високих підборах. А потім вона опублікувала фотографію, зроблену недалеко від сцени.

Варто відзначити, що Лорак вказала лише те, що дійсно концерт відбувся в Туреччині, проте назву готелю, в якому вона виступала, співачка не вказала. Тому напевно невідомо, виступала вона в Nirvana чи ні.

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Чому концерт Лорак в Туреччині скасовували

25 липня з'явилася інформація про те, що рада директорів холдингу Kilit Hospitality Group, до складу якої входить мережа готелів Nirvana, вирішила скасувати концерт Лорак. А все тому, що українці збунтувалися проти знаменитості, яка вже більше року мовчить про повномасштабне російське вторгнення і продовжує жити і виступати в країні-агресора.

Консул України в Анталії Олександр Воронов говорив про те, що власники холдингу підтримують Україну, тому "блокують" виступ артистки.

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